Flere af Cataloniens ledere skal blive i fængsel

Cataloniens afskedigede vicepræsident og tre andre separatistledere skal forblive i fængslet, mens deres rolle i regionens kamp for uafhængighed bliver efterforsket.



Det oplyser en højesteretsdommer i Madrid mandag.



Oriol Junqueras, som blev afskediget som vicepræsident, da Cataloniens parlament 27. oktober erklærede regionen uafhængig, skal blive i fængslet, hedder det i en erklæring fra højesteretsdommeren.



Det samme gælder Joaquim Forn, som havde ansvaret for interne anliggender i Catalonien, samt lederne af to uafhængighedsbevægelser.



Seks andre tidligere ministre i Catalonien, som også sidder fængslet, vil blive frigivet mod kaution.



Kautionen er sat til 100.000 euro (744.000 kroner).



I Bruxelles er den catalanske separatistleder Carles Puigdemont mandag indkaldt til afhøring om en udlevering til Spanien.



Carles Puigdemont og hans catalanske regering blev afsat af Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, efter at have erklæret Catalonien uafhængigt efter en forbudt folkeafstemning om løsrivelse 1. oktober.



Puigdemont og en række fyrede ministre flygtede til Belgien, fordi de mente, at de ikke ville få en retfærdig rettergang i Spanien.



De belgiske myndigheder træffer mandag beslutning om en eventuel udlevering til Spanien, hvor de catalanske ledere risikerer flere års fængsel for oprør, tilskyndelse til oprør og misbrug af offentlige midler. Mødet i Bruxelles finder sted bag lukkede døre.



Puigdemonts advokat sagde i weekenden, at hans klient vil blive i Belgien til efter valget i Catalonien 21. december.



Den 54-årige politiker stiller op som leder af grupperingen Junts per Catalunya.



