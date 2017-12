Flertal i Folketinget vil sende penge fra de store medier ud i provinsen

Den lokale presse trænger til et løft.



Det mener et flertal i Folketinget, som er parat til at tage penge fra de store, landsdækkende medier og give dem til lokale medier i det kommende medieforlig.



Det skriver Politiken mandag.



Pengeindsprøjtningen til den lokale og regionale presse skal sikre, at der kommer flere og grundigere historier om livet uden for hovedstaden.



Det fortæller Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen.



"For mig handler det om, hvor vi bedst kan understøtte vores demokrati og den demokratiske debat med vores mediestøtte, og der er behov for at styrke lokalmedierne," siger han til Politiken.



I dag er 500 mio. kr. af licensen øremærket TV2's regioner. Dertil kommer DR, mens en stribe lokale og regionale private mediehuse hvert år modtager omkring 120 mio. kr. i produktionsstøtte.



Fra samme pulje modtager landsdækkende medier knap 200 mio. kr.



Hvor mange penge, der skal sendes ud i provinsen, er endnu uvist. Men der skal ske en omfordeling fra store medier som JP/Politikens Hus og DR til de mindre regionale og lokale medier, bebuder Mogens Jensen.



Ifølge Dansk Folkepartis medieordfører, Morten Marinus, frygter man, at den regionale og lokale nyhedsdækning kommer til at mangle, hvis ikke der bliver handlet.



"De er mere pressede end de landsdækkende medier. Danmark er et lille sprogområde, og vi skal tage vare om nærmiljøerne," siger han til Politiken.



Det nye medieforlig skal efter planen træde i kraft i 2019.



/ritzau/