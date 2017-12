Cataloniens afsatte leder bliver i Belgien til efter valget

Relateret indhold Artikler

Cataloniens afsatte leder, Carles Puigdemont, vil blive i Belgien til efter valget i den spanske region 21. december.



Det oplyser hans advokat til radiostationen Rac1.



"Uanset hvad vil de blive i Bruxelles til i hvert fald 21. december, og ifølge mine beregninger kan dette vare indtil midten af januar," siger advokat Jaume Alonso Cuevillas med henvisning til Puigdemont og fire af hans tidligere ministre.



Carles Puigdemont og hans catalanske regering blev afsat af Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, efter at have erklæret Catalonien uafhængigt fra Spanien efter en forbudt folkeafstemning om løsrivelse 1. oktober.



Puigdemont og en række fyrede ministre flygtede efterfølgende til Belgien, fordi de mente, at de ikke ville få en retfærdig rettergang i Spanien.



De afventer nu en afgørelse fra de belgiske myndigheder om udlevering til Spanien, hvor de risikerer flere års fængsel for blandt andet oprør, tilskyndelse til oprør og misbrug af offentlige midler.



"Jeg er overbevist om, at uanset, hvad der sker, så vil de appellere," siger Puigdemonts advokat.



Begge parter ventes at anke, hvis de taber sagen, og derfor kan en endelig afgørelse fra Belgien tage måneder.



Carles Puigdemont og de afsatte ministre skal møde op til et nyt retsmøde i Bruxelles mandag.



Ved valget 21. december opstiller både fængslede og prominente medlemmer i eksil på valglister for catalanske løsrivelsespartier.



I sidste uge tog Puigdemont fat på sin valgkampagne. Her opfordrede han catalonierne til med valget at vise deres ønske om løsrivelse.



"Vi cataloniere har overfor verden demonstreret, at vi har kapaciteten og viljen til at blive en uafhængig stat. 21. december må vi stadfæste dette," sagde han.



Den 54-årige politiker stiller op som leder af grupperingen Junts per Catalunya.



Puigdemont, som er rejst til Belgien af frygt for retsforfølgelse i hjemlandet, stiller også spørgsmål ved, om myndighederne faktisk vil godkende et kommende valgresultat.



Premierminister Mariano Rajoy har kaldt til valg i Catalonien for at "genskabe normale tilstande".



/ritzau/AFP