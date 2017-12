Mens den tyske forbundskansler, Angela Merkel, forsøger at få en ny regeringskoalition på plads, holder partiet Alternativ for Tyskland, AfD, i weekenden kongres i Hannover.



Kongressens start blev præget af uroligheder, da politiet anvendte vandkanoner mod demonstranter, som havde blokeret området, hvor omkring 600 delegerede fra partiet er samlet.



Der ventes ikke at blive truffet vigtige strategiske beslutninger på kongressen, som kan blive stærkt præget af personopgør.



"AfD er ude af stand til slå ind på en fast kurs. Der er strid om retning og om den interne magt i partiet," hedder det i en analyse på mediet Spiegel Online.



"Det indvandringskritiske og antieuropæiske parti, som har næsten 100 pladser i Forbundsdagen, er ifølge flere iagttagere rykket mere til højre, efter Frauke Petry overraskende hoppede af som partileder kort efter valget i september. Det er mit indtryk, at Petrys afhopning har konsolideret AfD. En del moderate medlemmer har forladt partiet, hvilket har styrket dets højrefløj," mener Spiegel-journalisten Melanie Amann, der har skrevet en bog om partiet.



Modvilje mod Angela Merkel



Intet sted blandt de store tyske partier er der så udbredt modvilje mod Angela Merkel som i AfD, der fik en markant fremgang ved forbundsdagsvalget og kom ind i Forbundsdagen med støtte fra knap 13 procent af vælgerne.



Der var jubel i partiet, da regeringsforhandlingerne mellem Merkels kristelige demokrater og det liberale parti FDP samt Miljøpartiet De Grønne brød sammen for knap to uger siden.



"Det var aldeles gode nyheder for vort land: Jamaica-eksperimentet led skibbrud, inden det overhovedet kom i gang," hedder det i tweet på det sociale medie Twitter fra partiets leder Jörg Meuthen med henvisning til de sammenbrud koalitionsforhandlinger.



Merkel har efterfølgende indledt nye forhandlinger med det socialdemokratiske SPD om en stor koalition, som også regerede Tyskland i den seneste valgperiode.



AfD vil være glad for en stor koalition, da det vil medføre, at partiet bliver det største oppositionsparti, hvilket giver fordele i Forbundsdagen.



Partiet blev stiftet i 2013 og fik hurtigt medgang i meningsmålingerne, omend det ikke blev valgt ind i Forbundsdagen ved valget i det år, hvor det blev dannet.



I begyndelsen havde partiet mest fokus på følgerne af eurokrisen, som det mente skadede Tyskland.



Derefter er partiets linje blevet mere nationalkonservativ og retorikken er blevet mere islam- og indvandringskritisk.