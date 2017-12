Trump får sin skattereform stemt igennem Senatet

Natten til lørdag har det amerikanske senat stemt præsident Donald Trumps skattereform igennem med 51 stemmer for og 49 stemmer imod.



Alle 48 demokrater i Senatet stemte imod reformen, der er den mest omfattende skattereform i USA i over 30 år.



Med den nye skattereform vil erhvervslivet få en mærkbar skattefordel, mens den almindelige amerikaner ifølge Bloomberg også vil få midlertidige skattenedsættelser.



Den amerikanske præsident Donald Trump skal underskrive den nye skattelov inden udgangen af 2017, og det kræver, at Repræsentanternes Hus, der stemte sin version af en kommende skattereform igennem i november, bliver enige med Senatet om en endelig skattereform.



Kritikerne af skattereformen, bl.a. den republikanske senator Bob Corker fra Tennessee, fremhæver, at reformen blot vil føre til øgede budgetunderskud, og at den tilgodeser erhvervslivet frem for den almindelige amerikanske borger. Bob Corker stemte imod reformen.



Selskabsskatten vil med den nye skattereform nedsætte skattesatsen til 20 pct. fra 35 pct., men senatet godkender i modsætning til Repræsentanternes Hus kun midlertidige skattelettelser til borgerne og at disse vil løbe frem mod 2026. Både Senatet og Repræsentanternes Hus forventer, at skattereformen vil tynge budgettet med et underskud på 1,4 mia. dollar i løbet af ti år.