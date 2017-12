Donald Tusk: EU siger nej til britisk brexit hvis Irland gør det

EU vil ikke tage imod Storbritanniens tilbud om en aftale for brexit, hvis Irland ikke er tilfreds med forslaget.



Der siger præsidenten for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, under et besøg i Dublin.



Mødet med den irske premierminister, Leo Varadkar, finder sted forud for den deadline mandag, som EU har stillet til Storbritannien.



Kun hvis briterne går med til en løsning på tre vitale punkter, kan der indles forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.



Et af de tre punkter er, hvad der skal ske med Nordirland og grænsen mellem den britiske provins og Republikken Irland.



Tusk støttede på mødet fredag Irlands krav om, at briterne skal give garanti for, at der ikke opstår en såkaldt hård grænse mod Nordirland, når den britiske exit fra EU er en realitet.



"Hvis det britiske tilbud er uacceptabelt for Irland, så vil det også være uacceptabelt for EU," siger Tusk.



Det giver Irland en nøglerolle i Brexit-forhandlingerne.



Hvis Nordirland bliver en del af den fremtidige britiske grænse til resten af Europa, så frygter mange, at det vil få fredsaftalen for Nordirland fra 1998 til at bryde sammen.



Katolske nationalister i Nordirland insisterer på, at provinsen skal forblive en del af EU's indre marked og toldunion og fortsat have en åben grænse.



De protestantiske nationalister anført af partiet DUP afviser pure en sådan løsning.



DUP er støtteparti for den konservative regering i London. Uden DUP's stemmer, er den britiske regering regering i mindretal.



/ritzau/AFP