Trumps eks-toprådgiver anklages for at lyve over for FBI

Opdateret kl. 16.20 - Michael Flynn, præsident Donald Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, løj over for FBI om indholdet af et møde med den russiske ambassadør.



Sådan lyder det i et anklageskrift fra den særlige anklager Robert Muellers kontor.



Over for FBI fortalte han ifølge anklageren - i strid med sandheden - at han ikke havde bedt den russiske ambassadør om at undlade at optrappe situationen, efter USA havde indført yderligere sanktioner mod Rusland.



Der er berammet et retsmøde. Det indledes i Washington klokken 16.30 dansk tid.



Her ventes Flynn at erklære sig skyldig i at have løjet over for FBI om sit møde med den russiske ambassadør.



Det har allerede i flere dage stået klart, at Flynn har indvilget i at samarbejde med den særlige anklager. Hans advokater meddelte, at de ikke længere kunne svare på spørgsmål om Flynns sag.



Mueller har fået til opgave at undersøge, om Rusland forsøgte at påvirke valget i USA i 2016, og om der var et samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen.



Flynn blev udspurgt af FBI få dage efter, at Trump var blevet indsat som præsident i januar.



Han blev tvunget til at træde tilbage måneden efter. Ifølge Det Hvide Hus havde han svigtet regeringen ved ikke at fortælle dem, om han havde drøftet sanktioner med den russiske ambassadør, Sergej Kisljak. Blandt andet havde han holdt vicepræsident Mike Pence hen i uvished.



Muller og hans hold oplyste i sidste måned, at tre andre af Trumps ledende kampagnefolk er blevet anklaget.



Det drejer sig om præsidentens tidligere kampagnechef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates samt den udenrigspolitiske rådgiver George Papadopoulos.



/ritzau/