Medie: Regeringen i kovending - vil kun sælge 49 procent af TV2

Erhvervsmediet Finans erfarer, at regeringen vil beholde magten over TV2 og kun sælge maksimalt 49 procent af det statsejede selskab i første omgang.



Den nye salgsmodel skal skræmme kapitalfonde, der vil købe TV2 med en exitplan i tankerne, skriver mediet.



Ifølge Finans har regeringen rakt en hånd ud til flere store mediehuse som Egmont, MTG, JP/Politikens Hus og Berlingske Media, som alle har meldt deres interesse for TV2.



Regeringen har tidligere meddelt, at den ønskede at sælge hele TV2.



/ritzau/