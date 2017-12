Medie: Trump forsøgte at påvirke Rusland-undersøgelse

Relateret indhold Artikler

USA's præsident, Donald Trump, har gentagne gange opfordret republikanske senatorer til at droppe en undersøgelse af mulig russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.



Det skriver avisen The New York Times.



Avisen har talt med flere kilder, der bekræfter historien.



Senator Richard Burr, der er formand for Senatets Efterretningsudvalg, som gennemfører en af undersøgelserne, siger i et interview med avisen, at Trump forsøgte at skynde på konklusionen.



"Han sagde noget i stil med, "jeg håber, I kan færdiggøre det her så hurtigt som muligt"," siger Burr til avisen.



Der er flere udvalg i Senatet, som er i gang med at undersøge påstandene. Justitsministeriet har ligeledes startet en efterforskning med den tidligere FBI-chef Robert Mueller i spidsen.



Rusland har kategorisk afvist, at landet har forsøgt at påvirke udfaldet af valget til Trumps fordel.



Raj Shah, talsmand i Det Hvide Hus, siger torsdag til The New York Times, at Trump aldrig har handlet ukorrekt.



"På intet tidspunkt har han forsøgt at yde indflydelse på udvalgets medlemmer," lyder det.



Talsmanden siger videre, at der ikke er beviser for påstandene mod Rusland og Trumps stab.



"Der er ikke bevis for, at der blev samarbejdet. Disse efterforskninger må komme frem til en fair og passende afslutning," siger Shah.



Trump bad ifølge avisen også den republikanske flertalsleder i Senatet, Mitch McConnell, og senator Roy Blunt om at få undersøgelserne bragt til ende hurtigt.



Trump er tidligere blevet kritiseret, fordi han fyrede daværende FBI-chef James Comey. Fyringen skete, mens Comey var i gang med at foretage en undersøgelse af Ruslands mulige rolle i det amerikanske valg.



Efter fyringen kom det frem, at Trump angiveligt i februar bad Comey om at droppe en FBI-undersøgelse af den tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynns forhold til den russiske regering.



/ritzau/Reuters