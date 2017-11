Løkke efter tur i førerløs bil: De er i Danmark om få år

Relateret indhold Artikler

- Man kører rundt om et skarpt hjørne, og så sidder man et kort sekund og tænker: Kører den førerløse bil nu direkte ind i væggen, eller kører den en person ned?



- Men det gør den ikke, og helt ærligt: Det vil vi hurtigt holde op med at tænke over, når det først er en realitet.



Sådan lyder det over telefonen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter han torsdag kørte en tur i en førerløs bil i Singapore.



Her er statsministeren på besøg for at drøfte frihandel og vækst, men også for at samle inspiration til arbejdet i Disruptionrådet.



Rådet skal give bud på, hvordan Danmark i de kommende år griber mulighederne i den hastige teknologiske udvikling.



Et af de områder, som ventes at blive totalt forandret, er transportbranchen. Her vil førerløse biler både ændre lastbilbranchen og almindelige danskeres transport i de kommende år.



- Allerede nu har vi biler i Danmark, der autobremser. Første gang, man prøver den, tænker man også: Stopper den rent faktisk, hvis jeg kører 10 kilometer hurtigere end ham foran?



- Det gør den. Og når man har oplevet det to-tre gange, så er vi danskere skruet sådan sammen, at vi tager den nye teknologi til os. Det er jeg slet ikke nervøs for. Og det er ikke det, der udfordringen.



- Udfordringen er, hvordan vi omstiller vores arbejdsmarked. Mennesker, der er knyttet til jobfunktioner med gammel teknologi, skal også have et job, når den nye teknologi kommer, siger Lars Løkke Rasmussen.



Selv om førerløse biler allerede nu kører på forsøgsbasis på gaderne i ni lande verden over, er det de færreste danskere, der har prøvet en tur. Men mange har prøvet at køre i den førerløse Metro i København.



Og flere steder i Danmark har der været forsøg med førerløse busser. Blandt andet i Aalborg og på den københavnske Vestegn.



Vesthimmerlands Kommune har til gengæld haft svært ved at finde pengene til at indfri målsætningen om at blive den første danske kommune med førerløse busser.



- For fem og ti år siden talte vi om det her, som noget lidt science fiction-agtigt noget. Men det er meget snart en realitet. Det kommer til at påvirke vores arbejdsmarked, men det vil eksempelvis også kunne give ældre mennesker en større mobilitet, siger Lars Løkke.



Spørgsmål: Hvornår der det en realitet i Danmark?



- Vi har allerede vedtaget en lovgivning i maj måned, som har skabt en ramme, for at der kan laves forsøg med førerløse biler i Danmark, siger Lars Løkke Rasmussen.



- Men meget tyder på, at de store automobilfabrikker, som kaster enorme ressourcer i det her, vil lave fuldskala forsøgene der, hvor de i forvejen har aktiviteter. Og Danmark er ikke noget bilproducerende land.



- Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det er en realitet inden for relativt få år, siger Lars Løkke Rasmussen.



/ritzau/