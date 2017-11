Enigt Folketing åbner for nej til russisk gas

Relateret indhold Artikler

Et enigt Folketing har torsdag formiddag vedtaget et lovforslag, der giver mulighed for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn, når Danmark skal tage stilling til, om energiselskaber skal have lov at nedlægge elkabler og rørledninger på dansk søterritorie.



Hidtil har det kun været muligt at inddrage miljøhensyn og sikkerhedshensyn, når Danmark skulle tage stilling til den slags ansøgninger.



Lovændringen kan blive relevant, når Danmark skal tage stilling til, om det russiske gasselskab Gazprom skal have lov at føre en rørledning kaldet Nord Stream 2 gennem dansk farvand.



Nord Stream 2 er nemlig planlagt til at løbe gennem Østersøen syd om Bornholm. Linjeføringen syd om den danske klippeø er afgørende.



Hvis gassen føres nord om Bornholm, løber forbindelsen nemlig på kontinentalsoklen. Og så forhindrer den internationale havretskonvention Danmark i at sige nej.



Derfor er det netop vedtagne lovforslag mere et udenrigspolitisk signal, end det er en reel forhindring for en russisk gasledning.



