Trump beder Kina stoppe Nordkoreas provokationer

Præsident Donald Trump har i en telefonsamtale med den kinesiske præsident, Xi Jinping, indtrængende opfordret Kina til at få Nordkorea overbevist om, at det må standse sine provokationer.



Samtidig meddeler USA, at der indføres nye sanktioner mod Nordkorea onsdag.



Kina har tidligere meddelt Trump, at landet er indstillet på at skærpe sanktionerne mod Nordkorea som følge af nordkoreanernes kontroversielle atomprøvesprængninger og missilaffyringer.



Kina, som er Nordkoreas eneste allierede blandt stormagterne, udtrykte tidligere torsdag "alvorlig bekymring", men beder alle parter handle forsigtigt.



Nordkorea affyrede natten til onsdag lokal tid, hvad der menes at være et interkontinentalt missil. Det nåede længere end 4000 kilometer over Jordens overflade, fløj omkring 1000 kilometer og styrtede ned i Det Japanske Hav.



/ritzau/Reuters