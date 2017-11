Radikale sikrer Venstre formandspost for Danske Regioner

Det bliver formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), der de næste fire år kommer til at stå i spidsen for Danske Regioner.



Det ligger fast, efter at De Radikale har besluttet at pege på venstrepolitikeren som efterfølger til Bent Hansen (S), der ikke genopstillede ved valget i sidste uge.



"Stephanie Lose har vist, at hun har en åben og inddragende ledelsesstil. Hun har også de rette menneskelige og politiske lederegenskaber," siger Karin Friis Bach (R), der er forhandlingsleder for De Radikale.



"Men først og fremmest hænger det sammen med, at Venstre først er kommet på banen med et godt tilbud til os."



De Radikale får den magtfulde post som formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner.



"Det er en stor og vigtig post, der giver os konkret mulighed for at øve indflydelse på den politiske linje i Danske Regioner," siger Karin Friis Bach.



Regionsvalget, der fandt sted samme dag som kommunalvalget i sidste uge, endte sådan, at rød blok har otte mandater i Danske Regioners bestyrelse. Og det samme har blå blok.



De Radikales enlige mandat er dermed afgørende for, hvem der får den magtfulde og profilerede formandspost, der siden regionernes oprettelse i 2005 har været besat af Bent Hansen.



Danske Regioner er en sammenslutning af landets fem regioner, der har som deres vigtigste opgave at drive sundhedsvæsnet.



Formanden for Danske Regioner er blandt andet i front, når regionerne hvert år forhandler med finansministeren om, hvor mange penge de skal have til deres arbejde.



Stephanie Lose tiltræder formelt, når Danske Regioner holder generalforsamling 22. marts.



/ritzau/