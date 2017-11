Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) affejer på et samråd onsdag eftermiddag den kritik, der er rejst af beregningsmodellen bag landbrugspakken fra 2015.



Kritikken er fremført af forskeren Bjørn Molt Petersen, der har fået økonomisk støtte til sin forskning fra Danmarks Naturfredningsforening.



Den går på, at der er stor usikkerhed ved beregningerne af, hvor meget kvælstof der vil blive udvasket, når landmændene får lov at bruge mere gødning.



Og ifølge den radikale miljøordfører, Ida Auken, er der tale om en meget alvorlig sag.



- Det er regeringens ansvar, at man har taget den model i brug, uden at den var klar til det, siger hun.



- Vi skal vide, hvor stor usikkerheden er, og om de modeller, vi læner os op ad, holder i virkelighedens verden.



Men ministeren skyder i stedet tilbage på kritikerne.



- Der er ikke grund til at tro, at udledningen som følge af fødevare- og landbrugspakken bliver større end antaget, siger Esben Lunde Larsen.



- Striden her står mellem en forsker betalt af Danmarks Naturfredningsforening og det forskerhold fra Aarhus Universitet, der står bag beregningerne i landbrugspakken, siger ministeren.



- Rapporten har ikke været underlagt peer review (gennemsyn fra andre forskere, red.), som ellers er praksis for videnskabelige projekter, siger Lunde Larsen.



- Jeg finder ikke grund til at vurdere behovet for nye indsatser på vandmiljøområdet, end de der allerede er aftalt, siger Esben Lunde Larsen.



Ministeren henholder sig til, at Aarhus Universitet, der står bag de oprindelige tal i landbrugspakken, vurderer, at regnemodellen er mere sikker end tidligere modeller.



Han medgiver, at der ikke er foretaget beregninger af, hvor usikker modellen er, sådan som Molt Petersen har påpeget. Men det har der heller ikke været af tidligere udgaver af de regnemodeller, der bruges til at forudsige effekter for vandmiljøet.



/ritzau/