Forhandlinger mellem Storbritannien og EU kører fortsat.



Mere vil EU's brexitforhandler Michel Barnier ikke sige, efter at det tirsdag blev erfaret af en britisk avis, at parterne skulle være enige om den del af slutsedlen, der omhandler briternes afregning med unionen.



- Vi arbejder stadig. Det er det eneste, jeg kan sige, siger Barnier efter et møde i Berlin til nyhedsbureauet Reuters.



Barnier gentager, at han "arbejder på at lande en aftale". Men flere oplysninger kan man ikke trække ud af chefforhandleren.



Ifølge kilder fra begge sider af forhandlingerne, som avisen Telegraph har talt med, har EU og Storbritannien indgået en principiel aftale om, at Storbritannien betaler omkring 50 milliarder euro til EU. Det svarer til 372 milliarder danske kroner.



Avisen Financial Times, som ofte er først med store EU-historier, skrev senere tirsdag, at briterne har lovet at betale deres regning.



Betalingen er et af tre punkter, der skal være på plads, inden forhandlingerne kan fortsætte. Det har Barnier slået fast flere gange.



Betalingen skal dække de forpligtigelser, som Storbritannien allerede har påtaget sig som medlem af EU.



Sammen med grænsen mellem Irland og Storbritannien samt EU-borgeres rettigheder i Storbritannien er betalingen et af de tre punkter, som EU har krævet styr på, inden forhandlingerne kan fortsætte.



Er en aftale ikke faldet på plads inden foråret 2019, risikerer Storbritannien at stå uden en handelsaftale med EU, som er et afgørende eksportmarked for briterne.



