Elbæks rådgiver stopper efter problemer i Alternativet

Den nærmeste rådgiver for Alternativets partileder, Uffe Elbæk, stopper efter en intern kulegravning af problematiske sager i partiet.



Det skriver Jyllands-Posten.



Gruppeformand René Gade vil ifølge avisen ikke svare på, om der er tale om en fyring.



- Jeg vil ikke udtale mig om den enkelte sag. Status nu er bare, at flere års godt samarbejde med Mikkel er opsagt, siger han til Jyllands-Posten med henvisning til rådgiveren Mikkel Nørskov.



Jyllands-Posten har i flere artikler beskrevet interne problemer i Alternativet. Blandt andet er en person først blevet fyret efter anklager om krænkelser, men siden ansat i et projekt, som Alternativet havde sat i gang.



Den og andre sager har fået René Gade til at gå i gang med en intern kulegravning af forholdene i partiet.



Onsdag morgen skrev han på Twitter en kort status på de interne undersøgelser af "gamle sager":



- 1) Enkeltstående ledelsessvigt i sekretariatet var skyld i de få sager. 2) Der er blevet handlet på dem. 3) Ny viden de seneste uger har haft relevant konsekvens. 4) I næste uge er min undersøgelse færdig.



