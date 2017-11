Medie: Trump kommer et skridt tættere på skattehug

Senatets budget-komité har tirsdag afgjort en vigtig del af den amerikanske præsident Donald Trumps vej mod den stort anlagte skattereform. Det skriver CNBC Skatteudspillet skal efter planen til afstemning på torsdag, men først skal det igennem budget-komitéen. Og den har altså godkendt udspillet. Komiteen består af 12 republikanere og 11 demokrater og forud for afstemningen var der spekulationer om, hvorvidt to republikanske senatorer ville afvise forslaget i sin nuværende form. For hvis bare én af dem holdte fast, ville udspillet ikke kunne sendes til afstemning torsdag.De to senatorer er Bob Corker og Ron Johnson.Bob Corkers indvending er, at reformen koster 1,4 billioner dollar svarende til næsten 9000 mia. kr. i tabte skatteindtægter over ti år. Han mente, at der som minimum skulle være en klausul i reformen om, at skatterne skal sættes op igen, hvis skattelettelserne ikke kastede så meget ekstra økonomisk vækst af sig, at det kan sende pengene tilbage i statskassen igen.Ron Johnsons ville have større skattelettelser for mindre selskaber og mindre skattelettelser til store virksomheder.Begge endte dog med at stemme for udspillet, skriver CNBC.