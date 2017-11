Medie: Storbritannien og EU enige om mia-regning for brexit

Forhandlingerne om regningen for Storbritanniens udtræden af EU ser ud til at være ved at nå til vejs ende, da parterne angiveligt er blevet enige om betalingen for udgangen. Det skriver The Telegraph Ifølge mediet vil regningen løbe op i mellem 45 og 55 mia. euro svarende til ca. 337-412 mia. kr. Det præcise beløb afhænger af, hvilken regnemetode, der bruges, skriver The Telegraph. Anonyme kilder fortæller, ifølge mediet, at parterne blev enige på et møde i Bruxelles i slutningen af sidste uge efter intense diskussioner.Sidste år stemte Storbritannien for at forlade EU.Inden forhandlingerne om Storbritanniens udtræden kan fortsætte, skal betalingen som et af tre punkter være på plads.For nylig fik den britiske premierminister Theresa May overtalt bl.a. udenrigsminister Boris Johnson og regeringens andre brexit-tilhængere til at gå med til en pris på 40 mia. kr.Men EU-landene vil angiveligt have mindst 60 mia. euro til at til at dække bl.a. de pensioner og andre flerårige forpligtigelser, briterne tidligere har skrevet under på.Ifølge The Telegraph har Theresa May været tvunget til at gå med til en højere pris end de 40 mia. euro og har imødekommet størstedelen af EU's krav.En embedsmand fra den britiske regering, der vil være anonym fortæller Reuters, at han "ikke kan genkende" the Telegraphs informationer, skriver Ritzau.I december løber et topmøde af stablen, hvor det kan besluttes at indlede forhandlinger om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien."Vi skal se fremskridt fra Storbritannien inden for ti dage på alle emner, inklusiv Irland," skrev EU-præsident Donald Tusk i sidste uge efter et møde med Theresay May, ifølge Ritzau.Ifølge en EU-talsmand er der "intensive samtaler" forud for topmødet, skriver The Telegraph."Vi udforsker, hvordan vi kan fortsætte med at bygge oven på det seneste momentum i samtalerne, så vi sammen kan flytte forhandlingerne ind i den næste fase og diskutere vores fremtidige partnerskab," siger han til The Telegraph.