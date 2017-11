EU-Parlament vil have højere mål for vedvarende energi

Vedvarende energi bliver billigere og billigere, og derfor skal EU hæve målet for, hvor meget det skal fylde i Europa.



Det mener et stort flertal i Europa-Parlamentets industri- og energiudvalg.



Udvalget har tirsdag stemt for et nyt mål om, at 35 procent af EU's energiforbrug i 2030 skal komme fra grøn energi.



Det nuværende mål er 27 procent. Det blev vedtaget på et EU-topmøde i 2014.



Også EU's energikommissær, Maros Sefcovic, støtter et højere mål.



Han foreslog dog i sidste uge et mål på 30 procent grøn energi i 2030.



Samtidig opstiller udvalget det mål, at EU i 2030 skal bruge 40 procent mindre energi i forhold til forventningen i 2007 om det fremtidige forbrug.



Her havde EU-Kommissionen spillet ud med et mål på 30 procent.



EU-landene skal diskutere målene på et miljøministermøde i december.



Helveg: Stram jer an



Den radikale Morten Helveg Petersen mener, at EU skal stramme sig an i den grønne omstilling for at indfri målene fra klimaaftalen i Paris.



"Derfor er det vigtigt, at vi har et højt ambitionsniveau for den omstilling, og at vi fastholder et højt tempo," siger Helveg Petersen, der er medlem af parlamentets industri- og energiudvalg.



Vicedirektør i Dansk Energi, Anders Stouge, håber, at Danmark vil være med til at gå længere ud ad den grønne vej.



"35 procent er et ambitiøst, men ikke urealistisk mål," siger Stouge.



Han siger, at opjusterede mål vil give mere fart på grøn omstilling og uafhængighed af importeret energi.



Grønt boom er guld værd



Og et grønt boom vil også være guld værd for Danmark, mener Dansk Energi.



"Vores beregninger viser, at der for Danmark er 14-18 milliarder at hente i eksport af energiteknologi, hvis EU sætter et mål på 33-35 procent," siger Anders Stouge.



Greenpeace synes, at EU-Parlamentets udvalg kunne have opstillet bedre mål.



Miljøorganisationen mener således, at smuthuller i udspillet kan lade nogle lande slippe af sted med at gøre en mindre indsats.



Udvalget har heller ikke støttet bindende mål for vedvarende energi land for land efter 2020.



Det kan gøre det sværere for EU at nå det overordnede mål, frygter Greenpeace.



/ritzau/