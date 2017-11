Der er positive takter på de europæiske børser tirsdag eftermiddag, og blandt selskaberne er der særligt interesse for to vindmøllemastodonter.



Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks stiger klokken 12.45 med 0,4 pct.



Indekset er trukket op af Vestas og Siemens Gamesa, som begge stiger 7 pct. Selskaberne har tirsdag fået et klap på skulderen af amerikanske Bank of America - Merrill Lynch, der vurderer, at de står stærkest på markedet sammenlignet med de tyske konkurrenter Nordex og Senvion.



Siemens Gamesa har desuden vundet en ordre på næsten 1000 megawatt i Danmark, hvor det skal levere til tre havvindmølleparker, som det svenske energiselskab Vattenfall skal opføre.



Derimod falder Nordex-aktien 2,6 pct., mens Senvion-aktien ligger uændret.



Britisk onlinesupermarked stiger stejlt



Tirsdagens højdespringer på det europæiske marked er det britiske onlinesupermarked Ocado, der har landet sin første aftale i udlandet med franske Casino Guichard-Perrachon, som driver supermarkeder verden over.



Som følge af aftalen vil det franske selskab bruge Ocados onlinesystem til levering af dagligvarer. Ocada-aktien stiger 21,1 pct. og topper Stoxx 600-indekset.



Mandag steg Ocado-aktien 7,3 pct. på rygter om et muligt samarbejde med den svenske supermarkedskæde ICA.



I bunden af Stoxx 600 er der pres på den svenske telekoncern Telia, der falder små 3 pct., efter at schweiziske Credit Suisse har sænket anbefalingen af aktien til "underperform" fra "neutral".



