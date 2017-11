Minister er klar til at bygge endnu flere havvindparker

Tirsdag har energiselskabet Vattenfall offentliggjort, at man har bestilt 113 havvindmøller, der skal udgøre havvindparkerne Kriegers Flak samt Vesterhav Nord og Vesterhav Syd.



Men står det til energiminister Lars Christian Lilleholt (V), skal der bygges endnu flere havvindparker på dansk grund.



"Det her bliver ikke de sidste. Alt taler for, at der kommer mere havenergi i den energiaftale, som vi skal i gang med at forhandle og skal gælde frem mod 2030," siger han.



Det er især faldende priser på havvindparker, der gør dem til en vigtig kilde til vedvarende energi.



Hvor man tidligere sendte en stor sum penge til energiselskaberne, når de producerede grøn strøm til forbrugerne, har konkurrence og teknologiske fremskridt betydet, at støtteprisen er faldet.



"Den er faldet med 70 procent de seneste 10 år, og jeg ser ikke nogen grund til, at det ikke skulle falde yderligere og ramme nul på et tidspunkt, som vi har set andre steder. De tre vindmølleparker bliver da også opført til de laveste priser i verden, og i dag vil det ikke kunne lade sig gøre at lave et kulkraftværk, der producerer strøm til de samme penge," siger Lars Christian Lilleholt.



Vattenfall minder dog ministeren og de øvrige politikere om, at det netop kun lader sig gøre, fordi strømmen af projekter i Danmark har været lang og vedvarende.



"Det har jeg også læst og noteret mig. Selvfølgelig må det være sådan, at volumener bidrager til at holde priserne nede," siger Lilleholt.



Han mener, at det også gælder om at sikre, at infrastrukturen er gearet til at håndtere de øgede mængder strøm.



Regeringens mål er at øge andelen af vedvarende energi i den danske energiforsyning til mindst 50 procent inden 2030.



/ritzau/