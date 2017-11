Finansministeren beder om udsættelse af finanslov

Finansminister Kristian Jensen (V) beder Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), om at udskyde tredjebehandlingen af finansloven.



Den bliver ikke, som ellers planlagt, klar til at kunne vedtages 13.-14. december, skriver finansministeren i et brev.



- Behovet for at udskyde tredjebehandlingen afspejler, at forhandlingerne om finansloven med videre - blandt andet i lyset af kommunal- og regionsvalget - ikke har kunnet afsluttes inden for den oprindeligt forudsatte tidshorisont.



Finansministeren skriver, at han forventer, at finansloven vil kunne vedtages i Folketinget i uge 51. Det er ugen op til jul.



- Jeg håber, at vi i fællesskab kan nå frem til en løsning for at afviklet tredjebehandlingen på en måde, som medfører færrest mulige gener for tilrettelæggelsen af Folketingets arbejde, skriver Kristian Jensen til Kjærsgaard.



