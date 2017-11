Trump vil ikke føre valgkamp for sexanklaget kandidat

Den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer ikke til at føre valgkamp for den republikanske senatskandidat Roy Moore.



Det oplyser en kilde i Det Hvide Hus til nyhedsbureauet AP.



Moore er kommet under anklage for at have forsøgt at indlede forhold til ikke færre end seks forskellige kvinder. Det skal være sket, da kvinder var teenagere og Moore selv var i 30'erne.



To andre kvinder har beskyldt den republikanske politiker for overgreb og krænkelser.



Trump har kommenteret dette ved at henvise til, at den nu 70-årige Roy Moore selv har afvist beskyldningerne.



Præsidenten har udtrykt sin støtte til Roy Moore gennem en række beskeder på Twitter, og han skal også have overvejet at rejse til delstaten Alabama for at hjælpe kandidaten i valgkampen.



Men det kommer Trump ikke til, siger kilden.



Vælgerne i Alabama afgør ved en særlig afstemning 12. december, om det bliver den omdiskuterede Roy Moore eller hans demokratiske modstander, Doug Jones, der skal have plads i Senatet i Washington.



Pladsen blev ledig, da den republikanske Jeff Sessions blev justitsminister.



På Twitter skrev Trump i weekenden, at det vil være "en katastrofe", hvis vælgerne i Alabama peger på en demokrat til posten i Senatet.



Men i Kongressen i Washington har både Senatets flertalsleder, Mitch McConnell, og formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, opfordret Roy Moore til at trække sig som kandidat i lyset af beskyldningerne mod ham.



Republikanernes nationalkomité har også trukket støtten til den omdiskuterede kandidat.



