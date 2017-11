S-profil trækker kandidatur til Danske Regioner

Relateret indhold Artikler

Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) trækker sit kandidatur til at stå spidsen for den magtfulde interesseorganisation Danske Regioner.



Dermed står Socialdemokratiet samlet bag Ulla Astman (S), som er formand for Region Nordjylland.



- Jeg har valgt at trække mit kandidatur, fordi det er vigtigt, at Socialdemokraterne nu stiller med én formandskandidat.



- Men jeg må også bare konstatere, at man bredt set i regionerne ikke ønsker, at en københavner bliver formand for Danske Regioner, siger Sophie Hæstorp Andersen til netmediet Altinget.



Hun mener, at der i medierne og politisk foregår det, som hun ser som en uretfærdig behandling af Region Hovedstaden, hvor dårlige sager får større opmærksomhed i regionen, end hvis det var sket andre steder.



- Det er bekymrende, for en stærk hovedstad er vigtig for hele landet, siger Sophie Hæstorp Andersen.



/ritzau/