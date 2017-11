Nedkølet dansk-indisk forhold forbedres med Samuelsen-besøg

Relateret indhold Artikler

Danmark og Indien har de seneste år haft et meget anstrengt forhold til hinanden som følge af Niels Holck-sagen.



Danske Holck var med til at kaste våben ned til en indisk oprørsgruppe i delstaten Vestbengalen i 1995.



Indien har krævet Holck udleveret til retsforfølgelse, men indtil videre har Danmark afvist det krav. I december sidste år modtog Danmark en ny anmodning om udlevering. Den er rigsadvokaten ved at behandle.



De seneste måneder er Danmark og Indien tilsyneladende rykket tættere på hinanden.



Seneste bevis er kommet mandag. Som den første danske udenrigsminister siden 2010 besøger Anders Samuelsen (LA) i disse dage Indien.



- Det er jo ingen hemmelighed, at forholdet har været nedkølet i de seneste år. Men uafhængigt af den juridiske proces, der pågår, arbejder vi benhårdt for at retablere et tættere forhold, siger Samuelsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.



I januar var energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) den første danske minister siden 2009 til at besøge Indien. Og sidste uge var innovationsminister Sophie Løhde (V) i Indien til en cyberkonference.



- Lige nu oplever vi øget indisk efterspørgsel efter samarbejde på danske kompetenceområder som forskning, vand, bæredygtig energi, byplanlægning og fødevarer.



- Jeg håber, at mit besøg kan være med til at skubbe yderligere på, siger Samuelsen.



Ifølge Samuelsen er Indien en vigtig samarbejdspartner for Danmark.



- Indien er en betydelig global spiller, så det er klart, at vi gerne vil have gode relationer, siger Samuelsen, som tidligere har mødt sin indiske kollega, Sushma Swaraj:



- Jeg synes, at vi har en god dialog, og jeg fornemmer, at hun også gerne vil bringe forholdet videre. Derfor ser jeg selvfølgelig også frem til at møde hende igen.



Formålet med besøget er også at styrke dansk vareeksport til Indien.



- Indien er verdens syvendestørste økonomi, men dansk vareeksport til Indien er på størrelse med vores eksport til Litauen. Så der er et uudnyttet potentiale, som vi skal forsøge at få fat i, siger Samuelsen.



/ritzau/