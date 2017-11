FL18: Finansminister om kommende finanslov: DF må prioritere

Relateret indhold Artikler

Dansk Folkeparti kræver, at flere udviste udlændinge og afviste asylansøgere sendes tilbage til deres hjemland, hvis de skal støtte næste års finanslov.



Det er et krav, som regeringen gerne vil imødekomme, men finansminister Kristian Jensen (V) understreger også, at Dansk Folkeparti ikke kan få alt, hvad de peger på ved forhandlingerne.



"Midlerne er ikke uendelige i statskassen. Nu har vi drøftet en lang række områder med Dansk Folkeparti for at give dem et billede af, hvad der kan lade sige gøre."



"Det er et spørgsmål om at se på, hvad det er for nogle rammer, vi har til offentligt forbrug. Nu skal Dansk Folkeparti være med til at sige, hvad de prioriterer højest," siger ministeren.



Integrationsminister Inger Støjberg (V) sagde tidligere søndag, at regeringen vil kæde dansk ulandsbistand sammen med hjemsendelse af afviste asylansøgere og udviste udlændinge.



Lande vil ikke få dansk støtte, hvis de ikke vil tage imod deres egne statsborgere, lyder forslaget.



"Det er noget af det, som vi gerne vil kigge på. Vores udfordring er, at nogle af de lande, som der kommer flest afviste asylansøgere fra, modtager ikke ulandsbistand."



"Derfor kan man ikke bruge det som middel til at presse landene. Derfor er der nogle lande, som vi skal finde andre værktøjer til," siger Kristian Jensen.



Regeringen og Dansk Folkeparti forhandlede søndag om finansloven med fokus på blandt andet udlændingeområdet.



Finansloven har været på pause under kommunalvalget. Forinden havde finansministeren udtalt, at han håbede, at forhandlingerne var færdige inden valget. Det skete dog ikke.



Kristian Jensen ønsker ikke at komme med et bud på, hvornår finansloven er klar.



"Vi har blandt andet brugt rigtigt lang tid på at se på udlændingeområdet. Det tager noget tid at finde de rigtige initiativer," siger ministeren.



/ritzau/