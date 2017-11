EU-præsident til briterne: Nu er der kun ti dage tilbage

Nu er der kun ti dage tilbage.



Ti dage til at gøre de fremskridt, der skal til, for at et topmøde i december kan beslutte at indlede forhandlinger om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien.



Det er meldingen fra EU-præsident Donald Tusk, efter at han fredag i Bruxelles har holdt møde med den britiske premierminister, Theresa May.



Tilstrækkelige fremskridt i brexit-forhandlinger er mulige på topmøde i december. Men stadig en gigantisk udfordring, skriver Donald Tusk.



"Vi skal se fremskridt fra Storbritannien inden for ti dage på alle emner, inklusiv Irland, skriver han.



Theresa May, siger, at hun har haft "positive samtaler" om exit-processen i Bruxelles fredag.



"Der er stadig emner, der skal løses, siger hun.



"Men der har været en meget positiv atmosfære i samtalerne. Og en ægte følelse af, at vi ønsker at bevæge os fremad sammen, siger hun.



/ritzau/