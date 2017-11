Utålmodige briter vil have handelsaftaler med EU nu

Den britiske premierminister, Theresa May, presser endnu engang på for at komme videre med forhandlingerne om den britiske exit.



Indtil nu har forhandlingerne alene handlet om betingelserne for den britiske skilsmisse fra EU.



Det handler om EU-borgernes fremtidige rettigheder i Storbritannien. Om fremtidens grænseforhold mellem Irland og det britiske Nordirland. Og om den økonomiske slutopgørelse.



Men May håber, at et topmøde i midten af december vil give grønt lys for at begynde at tale om fremtidens forhold. Herunder om handel.



- Forhandlingerne fortsætter. Men det, som jeg er klar omkring, er, at vi sammen må tage et skridt fremad, siger Theresa May fredag i Bruxelles.



Her er hun til EU's topmøde med lederne af seks østlige partnerlande, der alle var en del af Sovjetunionen indtil kommunismens kollaps.



Den britiske premierminister har flere bilaterale samtaler under topmødet i Bruxelles.



Blandt andet har hun bedt om at tale med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).



Theresa May skal også møde EU-præsident Donald Tusk.



Han sagde for en uge siden, at der senest skal ske flere fremskridt om exit-betingelserne i begyndelsen af december.



Ellers vil topmødet 14. og 15. december i Bruxelles ikke kunne nå at træffe beslutning om at løfte exit-forhandlingerne ind i næste fase, lød meldingen.



Forventningen i Bruxelles er, at May senest i starten af december vil give flere indrømmelser til EU.



Ikke mindst i forhold til den økonomiske afregning.



Men et andet udestående er fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland, når Storbritannien forlader EU, det indre marked og toldunionen.



Irland har flere gange advaret om, at de ikke vil sige ja til at gå videre til næste fase, hvis der er udsigt til "en hård grænse" på den irske ø.



- Hvis der ikke sker fremskridt i form af mere klarhed og troværdighed over, hvordan det kan løses på en måde, der forhindrer en hård grænse på den irske ø, så kan vi ikke gå videre til fase 2, siger Irlands udenrigsminister, Simon Coveney.



Theresa May skal mandag 4. december møde EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i Bruxelles.



- Så vil vi se, om der er sket tilstrækkelige fremskridt, siger Juncker.



/ritzau/