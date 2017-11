Borgmesterforhandlinger kan trække ind i weekenden

Det er slet ikke sikkert, at de sidste forhandlinger om borgmesterposter efter kommunalvalget afsluttes fredag.



Tre dage efter valget forhandles der fortsat om borgmesterposten i tre kommuner - Dragør, Slagelse og Kerteminde.



De Konservatives borgmesterkandidat i Dragør, Kenneth Gøtterup, oplyser til Ritzau, at forhandlingerne mellem De Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti fortsætter fredag eftermiddag.



Men han forventer, at der først kan peges på en borgmester i kommunen i weekenden.



- Vi fortsætter drøftelserne om vores politik. Og når vi har diskuteret det godt igennem, går vi videre til næste fase, siger Kenneth Gøtterup.



Det er ikke første gang, at kommunen udkæmper et større politisk drama. Det skete også efter valget i 2013.



Dengang tydede det på, at socialdemokraten Allan Holst kunne bevare sin borgmesterpost, men siden så den ud til at havne hos Peter Læssøe fra lokallisten Tværpolitisk Forening (T).



Til sidst var det dog Venstres Eik Dahl Bidstrup, der satte sig i borgmesterstolen. Det skete efter en aftale mellem Venstre, De Konservative, DF og Socialdemokratiet.



Det er de samme spidskandidater, der lige nu forhandler om borgmesterposten.



Kasper Olesen, Socialdemokratiets spidskandidat i Kerteminde, håber dog på en afklaring i løbet af fredagen. Det skriver han i en sms til Ritzau. Han forhandler med Klavs Lauridsen (K).



I Slagelse nåede socialdemokraten John Dyrby Paulsen at erklære sig som kommunens næste borgmester på valgnatten.



Men det viste sig at være en kende for hurtigt. Rød og blå blok forhandlede torsdag aften om en bred konstituering, og de forhandlinger fortsætter fredag.



- Forhandlingerne rykker sig hele tiden, og det er positivt. Vi vil gerne lave en bred aftale, og det tror jeg stadig, er inden for rækkevidde, skriver Dyrby Paulsen på Facebook fredag morgen.



Måske kan Læsø også komme i spil igen. Her er Karsten Nielsen (DF) ellers blevet udråbt som borgmester onsdag aften. Det vil gøre ham til DF's første borgmester i historien.



Men Venstres vragede borgmester Tobias Birch Johansen er parat til at genåbne forhandlingerne og pege på S-kandidaten Folmer Hjort Kristensen, siger han.



/ritzau/