Fyret sikkerhedsrådgiver cutter kontakt til Trumps advokater

Advokater for Michael Flynn, den tidligere sikkerhedsrådgiver for præsident Donald Trump, har fortalt Trumps hold af jurister, at de ikke længere vil kommunikere omkring en undersøgelse af mulig russisk indblanding i USA's præsidentvalg.



Det siger en person tæt på situationen til nyhedsbureauet AP.



Beslutningen kan være et tegn på, at Flynn vil samarbejde med den særlige anklager Robert Muellers hold af efterforskere.



I store kriminalsager deler forsvarsadvokater ofte informationer med hinanden.



Men det kan være uetisk at fortsætte den vidensdeling, hvis en af de anklagede er ved at forhandle en aftale i hus med anklagemyndigheden.



Flynn er en af de centrale personer i den føderale undersøgelse af, om Rusland forsøgte at påvirke præsidentvalget til Donald Trumps fordel.



Rusland har gentagne gange nægtet, at landet har blandet sig i valgkampen eller har samarbejdet med Trumps kampagnestab.



Selv har Trump også afvist, at der skulle være nogen omkring ham, der i hemmelighed har samarbejdet med Rusland.



General Michael Flynn besad stillingen som national sikkerhedsrådgiver i 24 dage i Det Hvide Hus.



Han blev fyret, efter at det kom frem, at han ikke havde været ærlig omkring en række møder med en russisk diplomat.



Efterfølgende bad den amerikanske præsident den daværende FBI-chef, James Comey, om at indstille en undersøgelse af Michael Flynn og dennes forhold til den russiske regering.



Da den tidligere FBI-chef Robert Mueller blev bedt om at begynde sin undersøgelse af Ruslands rolle i valgkampen, overtog han samtidig undersøgelserne af Michael Flynn.



