Alle venter på socialdemokraterne i tysk politik

I tysk politik hviler alles øjne på det socialdemokratiske parti, SPD, som er under pres for endnu en gang at gå ind i såkaldt stor koalition med de konservative kristelige demokrater i CDU og CSU.



Forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier mødtes torsdag eftermiddag med SPD-lederen Martin Schulz og førte drøftelser i over en time om den vanskelige politiske situation i Berlin efter forbundsdagsvalget i september.



Efter mødet med Steinmeier på slottet Bellevue i det centrale Berlin informerede Schulz topledelsen i SPD i partihovedkvarteret om drøftelserne.



"Der blev ikke fremsat kommentarer om indholdet af mødet mellem Schulz og forbundspræsidenten," skriver dpa.



Udenrigsminister er tilhænger af fornyet samarbejde



I mødet med Steinmeier deltog også udenrigsminister Sigmar Gabriel, den tidligere socialdemokratiske partileder og arkitekten bag den store koalition fra 2013.



Udenrigsministeren opfattes som tilhænger af et fornyet samarbejde med CDU og CSU. Tyske kommentatorer siger torsdag, at det er tankevækkende, at SPD er gået ind til møderne som et "resultatorienteret" parti.



Frank-Walter Steinmeier, der selv er socialdemokrati, havde på forhånd sagt, at han torsdag ville gøre et forsøg på at overtale de store partier til at anstrenge sig mere for at få en ny regering på plads.



Schulz har afvist muligheden for at gå i regering med forbundskansler Angela Merkel og hendes parti, CDU.



"Jeg er sikker på, at vi finder en god løsning for vores land i de kommende dage og uger, sagde Schulz forud for torsdagens møde med Steinmeier.



FDP trak sig



Det liberale parti FDP trak sig søndag aften fra forhandlingerne om at danne regering sammen med Merkels CDU/CSU og Miljøpartiet De Grønne.



Det socialdemokratiske SPD, der hidtil har indgået i en stor koalition med CDU/CSU, har tidligere erklæret, at det ønsker at gå i opposition.



Derefter har SPD-lederen været under pres, fordi han har afvist muligheden for at danne regering sammen med CDU.



"SPD er fuldstændig klar over sit ansvar i den vanskelige situation nu," sagde Schulz forud for torsdagens møde.



