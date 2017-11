Drama: Nyvalgte byrødder mangler at udpege borgmestre i tre kommuner

To dage efter kommunalvalget forhandles der fortsat om borgmesterposten i tre kommuner - Slagelse, Kerteminde og Dragør.



I Slagelse nåede socialdemokraten John Dyrby Paulsen ellers at erklære sig som kommunens næste borgmester på valgnatten. Men det viste sig altså at være en kende for hurtigt. Ifølge TV Øst forhandler rød og blå blok torsdag om en bred konstituering.



I Kerteminde forhandler de to borgmesterkandidater Kasper Olesen (S) og Klavs Lauridsen (K) om, hvordan byrådet skal indrette sig, skriver fyens.dk. Begge partier har syv mandater. Ifølge fyens.dk mødes parterne igen torsdag eftermiddag.



I Dragør er der også fortsat forhandlinger.



Kommunen var igennem et større politisk drama i 2013, før borgmesteren var fundet.



Først tydede det på, at socialdemokraten Allan Holst kunne bevare sin borgmesterpost, siden så den ud til at havne hos Peter Læssøe fra lokallisten Tværpolitisk Forening (T).



Men det blev Venstres Eik Dahl Bidstrup, der til sidst kunne sætte sig i borgmesterstolen. Det skete efter en aftale mellem Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.



Det er de samme spidskandidater, der nu igen forhandler om borgmesterposten.



