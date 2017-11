Aarhus-borgmester går efter at blive kommuners formand

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) er kandidat til posten som den næste formand for Kommunernes Landsforening (KL).



Det bekræfter han via sin pressechef over for Ritzau, efter at den hidtidige formand, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), til dagbladet Nordvestnyt har slået fast, at han nødvendigvis posten, da blå blok ikke længere har flertal i bestyrelsen.



- Det er nærmest forventeligt, at formandskabet skifter hvert fjerde år, siger Martin Damm.



Da rød blok efter kommunalvalget har flertal i KL's bestyrelse, ligger det fast, at den næste formand for interesseorganisationen bliver en socialdemokrat.



Der er endnu ikke andre socialdemokrater, der har meldt deres kandidatur.



