Ringkøbing-Skjern Kommune fik en ny borgmester onsdag aften.



Og det endte ganske som det plejer med at blive en Venstre-borgmester. Det var selv om Kristendemokraternes spidskandidat, Kristian Andersen, havde fået et kanonvalg og fordoblede partiets mandattal til seks.



Flere troede, at kommunens mest populære politiker med 3200 personlige stemmer skulle sidde for bordenden.



Især fordi Socialdemokraterne også brændende ønskede et systemskifte, men partiet kunne ikke få sig selv til at pege på Kristendemokraternes spidskandidat, skriver DR P4 Midt og Vest.



Det betyder, at en venstremand igen kan sætte sig i borgmesterstolen i Ringkøbing-Skjern, mens Socialdemokratiets Søren Elbæk er blevet viceborgmester.



Der var to ting, som var afgørende for, at Søren Elbæk (S) ikke kunne pege på Kristendemokraterne. Den ene er homovielser, siger han.



Søren Elbæk påpeger, at Kristian Andersen har udtalt, at han ikke som borgmester ønskede at foretage vielser af homoseksuelle.



- Jeg tror ikke, at der skal så meget fantasi til at forestille sig, at det ville trække markante overskrifter i den nationale presse, siger Søren Elbæk til DR P4 Midt & Vest.



Han mener, at det ville sætte et negativt fokus på Ringkøbing-Skjern og skade områdets ry.



- Det har meget med branding af kommunen at gøre, og der er man nødt til at forstå, at der er meget, meget mere på spil i Ringkøbing-Skjern Kommune, end lige præcis hvem der sidder i borgmesterstolen.



Han understreger, at han "fuldstændig respekterer" Kristian Andersens personlige værdisæt, men:



- Jeg synes bare ikke, han kan være borgmester, siger Søren Elbæk.



Han påpeger også, at Kristian Andersen er medlem af et parti, som nok er stort i Ringkøbing-Skjern Kommune, men som på landsplan står svagt, fordi partiet ikke er repræsenteret hverken i Folketinget eller i KL.



/ritzau/