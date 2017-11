Danmark får opbakning i strid om udenlandsk fragtkørsel

Danmark bør frifindes i en retssag om brud på EU's regler for udenlandske chaufførers kørsel med fragt på danske veje.



Det anbefaler EU-Domstolens generaladvokat torsdag i et forslag til dom i en strid om den såkaldte cabotagekørsel.



Generaladvokat Evgeni Tanchev lægger op til at frifinde Danmark, fordi EU's regler på området er uklare.



Og derfor har Danmark ikke fortolket dem forkert, mener han.



EU-retten forholder sig således ikke til, om udenlandske chauffører både kan losse af flere steder og læsse på flere steder på samme tur.



Men EU-Kommissionen, der har rejst sagen mod Danmark, mener, at det er sådan, det skal forstås.



Ifølge EU-Kommissionen kan de udenlandske chauffører således både have flere læssesteder og flere lossesteder på samme tur.



Men det mener Danmark ikke.



Ifølge de danske regler må de udenlandske chauffører godt have enten flere lossesteder og ét læssested eller flere læssesteder og ét lossested på samme tur.



Men ikke flere af begge dele.



Og den fortolkning strider efter generaladvokatens mening ikke imod EU-reglerne, hedder det i forslaget til endelig dom.



I forbindelse med en international transport må udenlandske chauffører ifølge EU-reglerne have tre cabotagekørsler i et andet medlemsland inden for en uge.



Det var Magnus Heunicke (S), der var transportminister, da Danmark i 2014 modtog den første trussel om en retssag.



Han sagde dengang, at regeringen ikke var bange for at tage sagen ved EU-Domstolen.



- De regler, vi har i Danmark, er nemlig vigtige for, at vi kan bekæmpe social dumping, sagde den daværende transportminister.



Endelig dom ventes senest i foråret 2018.



/ritzau/