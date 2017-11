Her er kommunalvalgets ti største stemmeslugere

Aarhus-borgmester topper listen med knap 40.000 stemmer. Flot placering til Frederikshavns borgmester.

Syv ud af ti af kommunalvalgets største stemmeslugere er socialdemokratiske borgmestre.



Se listen her:



1. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) fik 39.841 personlige stemmer i Aarhus.



2. Borgmester Frank Jensen (S) fik 30.637 personlige stemmer i København.



3. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) fik 29.498 personlige stemmer i Aalborg.



4. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fik 28.425 personlige stemmer i Odense.



5. Borgmester Joy Mogensen (S) fik 14.961 personlige stemmer i Roskilde.



6. Borgmester Hans Toft (K) fik 14.926 personlige stemmer i Gentofte.



7. Borgmester Birgit S. Hansen (S) fik 14.862 personlige stemmer i Frederikshavn.



8. Borgmester Jørn Pedersen (V) fik 12.112 personlige stemmer i Kolding.



9. Borgmester Lars Krarup (V) fik 11.794 personlige stemmer i Herning.



10. Borgmester Peter Sønderby Westphal Sørensen (S) fik 10.290 personlige stemmer i Horsens.



Data er trukket, mens der manglede fem kommuners personlige stemmer. Ingen af dem ventes at have indflydelse på top-ti.



Kilde: KMD.



/ritzau/