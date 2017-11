Trods genvalg: Anna Mee Allerslev holder fast i farvel

Relateret indhold Artikler

Den forhenværende radikale beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev bekræfter på Facebook, at hun ikke fortsætter i politik, selv om hun er blevet genvalgt i København ved kommunalvalget.



"Tak til de 1123 københavnere, der har stemt på mig. Det har været en glæde, et privilegium og en ære at være folkevalgt. Desværre har jeg, som I ved, besluttet ikke at modtage valget. Derfor overgår mine stemmer - og mit mandat - til Radikales førstesuppleant. Tak for jeres støtte og de mange venlige ord, jeg har fået i de seneste uger," skriver hun.



Allerslev sagde farvel og tak til politik efter beskyldninger om vennetjenester og kritik af, at hun fik stillet et lokale gratis til rådighed på Københavns Rådhus i forbindelse med sit bryllup.



/ritzau/