Alternativet afviser kritik for valg af borgmesterpost

Alternativet blev ved kommunalvalget det tredjestørste parti i København, og dermed sikrede partiet sig en borgmesterpost i hovedstaden.



Men der har været polemik over, hvilken post partiet skal vælge.



Den politiske aftale mellem partierne på rådhuset betyder, at Alternativet kan vælge borgmesterpost som nummer fire.



Det fik Alternativet til at melde ud, at spidskandidat Niko Grünfeld skulle være kultur- og fritidsborgmester. Det var imidlertid noget, som Troels Christian Jakobsen, en af partiets kandidater til valget, var imod.



Han ville have, at partiet skulle vælge posten som beskæftigelsesborgmester.



"Jeg er ikke i tvivl om, at vi bør vælge posten som beskæftigelsesborgmester. Det er et område, der sejler, og der er behov for, at det politiske fokus og bevillinger bliver løftet," sagde han til Avisen.dk.



Niko Grünfeld afviser dog kritikken. Han mener, at posten som kultur- og fritidsborgmester "griber ind i alle områder - som for eksempel børn, unge, integration, demokrati, iværksætteri og så videre".



"Vi har selvfølgelig hørt og anerkendt de kritiske røster, men til dem vil jeg blot sige, at vi jo vil få massiv politisk indflydelse igennem vores udvalgsposter, og i den henseende er forhandlingerne jo stadig i gang," skriver han i en mail.



I samme mail skriver Grünfeld, at han får følgeskab af Badar Shah, Fanny Broholm, Franciska Rosenkilde, Maja Krog og Jakob Gorm Andreasen i Københavns Borgerrepræsentation.



Med andre ord er Troels Christian Jakobsen ikke valgt ind.



Niko Grünfeld siger, at han vil vælge posten som kultur- og fritidsborgmester, fordi det er Alternativets politik at få "kunst og kultur ind i centrum for samfunds- og demokratiudviklingen".



"Jeg er overbevist om, at vi kan gøre den post til vores helt egen og virkelig vise, hvor stor en forandring vi netop igennem kunsten og kulturen kan skabe. Og det valg har jeg heldigvis min gruppes fulde opbakning til," skriver Grünfeld.



Alternativet fik 31.553 stemmer ved valget i København. Det svarer til 10,5 procent.



