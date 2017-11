Zimbabwes kommende præsident lover mere demokrati

Relateret indhold Artikler

Zimbabwes tidligere vicepræsident Emmerson Mnangagwa vendte onsdag tilbage til sit land med et løfte om mere demokrati.



Han vil fredag blive indsat som præsident som afløser for Robert Mugabe, siger en talsmand for det regerende parti, Zanu-PF.



"Folket har talt. Folkets stemme er Guds stemme," siger han en tale først på aftenen til flere tusinde begejstrede tilhængere, der har samlet sig foran Zanu-PF's hovedkvarter i hovedstaden Harare.



"I dag er vi vidner til begyndelsen på et nyt demokrati, der folder sig ud," påpeger Mnangagwa.



Den 75-årige Mnangagwa flygtede til Sydafrika, efter Mugabe 6. november afsatte ham som vicepræsident. Han fortalte i Sydafrika, at han frygtede for sit liv hjemme i Zimbabwe.



93-årige Mugabe trådte tirsdag tilbage som Zimbabwes præsident, mens parlamentet var i gang med at forberede en rigsretssag mod ham.



Han var landets leder i 37 år. Men tilliden til ham fra hans eget parti, parlamentet og store dele af befolkningen forsvandt, da han kørte sin kone, Grace, i stilling til at overtage magten i landet, når han døde eller ikke længere kunne udfylde sit hverv.



Fyringen af Mnangagwa var strået, der fik kamelens ryg til at knække. Den afsatte vicepræsident havde støtte langt ind i hæren og blandt de såkaldte krigsveteraner, der er en magtfuld gruppe i Zimbabwe.



Sidste onsdag gennemførte hæren et ublodigt kup og satte Mugabe-familien i husarrest.



I weekenden blev Mugabe frataget ledelsen i Zanu-PF, mens hundredtusinder gik på gaden for at fejre, at hans tid som Zimbabwes leder var ved at rinde ud.



Mnangagwa var i mange år Mugabes tro væbner. Oppositionen siger, at han med hård hånd var med til at føre diktatoriske beslutninger ud i livet.



/ritzau/Reuters