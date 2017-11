Esben Lunde Larsen mistænkes for at skjule nye kvælstoftal

Flere af Folketingets partier mistænker nu miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for at tilbageholde vigtig viden om udviklingen i det danske havmiljø.



Det skriver mediet Altinget.



Partiernes reaktion kommer, efter at et internt notat fra Miljøstyrelsen fra 19. september 2017 har beskrevet væsentlige problemer med gamle kvælstofmålinger helt tilbage til 2010.



Notatet, som Altinget har fået aktindsigt i, tyder på, at kvælstofniveauet har været markant højere, end man hidtil har troet. Det burde ministeren have meldt ud til offentligheden, lyder kritikken.



"Det er under al kritik, at man bøjer demokratiets spilleregler, så Folketinget ikke kan lovgive på et oplyst grundlag. Jeg fornemmer, at det er for at holde hånden under landbruget og havbrug," siger miljøordfører for Enhedslisten Maria Reumert Gjerding.



Notatet beskriver, at metodiske og systematiske afvigelser i gamle kvælstofprøver kan betyde, at koncentrationen af kvælstof siden 2010 har været 15-20 procent højere, end man ellers har troet.



Professor fra Aarhus Universitet Jacob Carstensen er "rystet" over problemet.



Han kalder det "en stor ændring", som "reelt kan rykke på vores konklusion om, at der har været tale om et fald i kvælstofniveauet de seneste ti år".



Maria Reumert Gjerding bygger blandt andet sin anklage på, at der, ni dage efter at notatet blev skrevet, blev afholdt en teknisk høring om fejl i analyser for Folketingets partier.



Her var Esben Lunde Larsen og embedsmænd fra Miljøstyrelsen til stede.



"Jeg er gået fra høringen med en klar fornemmelse af, at der er tale om et enkeltstående tilfælde," siger Maria Reumert Gjerding.



Dansk Folkepartis fødevareordfører, Lise Bech, havde samme oplevelse af, at man til den tekniske høring ikke fik oplysninger om, at problemet kunne gå langt tilbage.



Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser i et mailsvar, at han skulle have tilbageholdt oplysninger for Folketinget.



Lunde Larsen skal forklare sig i sagen på et samråd 29. november.



/ritzau/