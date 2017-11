Anna Mee Allerslev bliver valgt ind i København

Den radikale forhenværende beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev har fået stemmer nok til at blive valgt ind i Borgerrepræsentationen i København.



1123 københavnske vælgere har stemt på den radikale profil, selv om hun inden valget har gjort det lysende klart, at hun ikke har tænkt sig at opretholde sit mandat.



Dermed bliver Anna Mee Allerslev valgt som nummer fem af de fem radikale, der får plads i Borgerrepræsentationen. Spidskandidat Mia Nyegaard får flest personlige stemmer blandt de radikale kandidater, nemlig 3844.



Mia Nyegaard har overtaget posten som beskæftigelses- og integrationsborgmester efter Allerslev. De Radikale har også sikret sig en af de syv fagborgmesterposter i København i den kommende periode.



Men partiet ved endnu ikke, hvilken borgmesterpost der vil blive tale om.



Nummer seks på den radikale liste, opgjort på antal personlige stemmer, er Christopher Røhl Andersen, der har fået 1009 personlige stemmer.



Han skal overtage Anna Mee Allerslevs mandat, når hun efter planen træder ud af Borgerrepræsentationen.



