Aarhus-borgmester slår egen rekord og får 39.841 stemmer

Opbakningen er massiv til borgmesteren i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S).



Det viser de personlige stemmetal for kommunen, der onsdag aften er læst op i byrådssalen.



Her afslører Bundsgaard, at han har fået 39.841 stemmer, og dermed slår sin egen personlige rekord fra sidste valg.



604 ekstra stemmer er det blevet til for Bundsgaard, der ved valget i 2013 fik 39.237 stemmer.



Stemmetallet i 2013 gjorde ham til den politiker på landsplan, der fik flest personlige stemmer.



Bundsgaards stemmetal var mere end 10.000 stemmer højere end Københavns overborgmester, Frank Jensen. Han fik 28.625 personlige stemmer i 2013.



Endnu er de personlige stemmetal for København ikke talt op, så det er for tidligt at sige, om Bundsgaards nye stemmetal igen er landets højeste.



Masser af stemmer til S-kandidater i Aalborg og Odense



Også i de andre store byer er der ved dette kommunalvalg flotte personlige stemmetal til S-kandidater.



I Aalborg har Thomas Kastrup-Larsen sikret sig 29.498 stemmer, mens Peter Rahbæk Juel i Odense har fået 28.425 personlige stemmer.



Den kvindelige politiker med det højeste antal personlige stemmer er Roskildes Joy Mogensen, med 14.961 personlige stemmer.



Gentoftes konservative borgmester, Hans Toft, er den ikke-socialdemokratiske politiker med flest personlige stemmer - han et nået op på 14.926 personlige stemmer ved dette valg.



/ritzau/