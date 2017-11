Socialdemokrat i Holbæk bliver yngste borgmester

Relateret indhold Artikler

Socialdemokraten Christina Krzyrosiak Hansen bliver ny borgmester i Holbæk. Hun er 24 år gammel og bliver dermed landets yngste borgmester.



Den nye borgmester fortæller, at de dog stadig vil forhandle videre med andre partier om kommunens fremtid.



- Vi er enige om, at vi selvfølgelig gerne vil snakke videre om, hvad vi vil de næste fire år, siger hun til TV2.



Ved valget i Holbæk led Venstre, der hidtil har siddet på borgmesterposten, et stort nederlag. Partiet fik halveret sit antal mandater fra 12 til 6.



Det største parti er Socialdemokratiet med 28,8 procent af stemmerne. De går dog også et mandat tilbage.



