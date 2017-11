Thulesen: DF er ikke slået igennem som kommunalparti

Relateret indhold Artikler

Dansk Folkeparti fik hverken en borgmesterpost eller den fremgang, partiet havde håbet på til kommunalvalget.



Derimod gik partiet 1,3 procentpoint tilbage på landsplan. Dermed fik DF en opbakning på 8,8 procent. Det er hæderligt, men ikke prangende, konkluderer DF-formand Kristian Thulesen Dahl.



- Det er bestemt ikke det resultat, vi kunne ønske os, siger han.



- Vores strategi gik ikke hjem, og vi fik et dårligere resultat end sidste gang.



- I forhold til det mål, vi havde sat os selv, om at vi skulle gå frem ved det her valg, der lykkedes det ikke.



- I den forstand er vi ikke slået igennem som kommunalparti.



Ved kommunalvalget i 2013 fik Dansk Folkeparti 10,1 procent af stemmerne.



/ritzau/