Pape glæder sig over Frederiksberg og andre sejre

De Konservative har haft et godt kommunalvalg. De holder grønne højborge som Frederiksberg, Helsingør og Høje-Taastrup og har hidtil vundet otte borgmesterkæder.



Det siger De Konservatives partileder, Søren Pape Poulsen, om kommunalvalget, hvor partiet går frem fra 8,5 til 8,8 procent af stemmerne.



- Vi er stadig et parti, der er spredt i hele Danmark og har byrådsmedlemmer alle steder. Vi har holdt vores store højborge. Vi er Danmarks tredjestørste kommunale parti, siger Søren Pape Poulsen.



- Og så er konstitueringen ikke færdig endnu.



De Konservative kan formentlig holde styret på Frederiksberg, som de har haft i 108 år. Flere partier kræver en fintælling af stemmerne, da kun et par hundrede stemmer adskiller rød og blå blok.



I Allerød Kommune snupper Venstre borgmesterposten fra De Konservative. I Papes hjemby Viborg går posten til venstremanden Ulrik Wilbek.



Tabene tager Pape lidt "ovenfra og ned". I 2013 kaprede De Konservative mange borgmesterposter ved konstitueringen med meget få mandater, påpeger Søren Pape Poulsen.



- Vi har fået absolut flertal i Høje-Taastrup, Vallensbæk og Gentofte. Det ville da være direkte "Komiske Ali", hvis jeg stod og sagde: Vi har 13 borgmesterposter. Vores mål er at få otte, siger Søren Pape Poulsen.



I Vesthimmerland har Knud Kristensen (K) mistet borgmesterkæden til Venstres Per Bach Laursen.



Trods national tilbagegang for blå blok ser Pape kommunalvalget som meget lokalt.



- Det er to meget, meget forskellige ting. I min verden hænger det ikke ret meget sammen, hvordan det går kommunalt og landspolitisk. Fordi folk stemmer af mange, mange grunde, siger Søren Pape Poulsen.



- Det er 98 forskellige valg i de 98 kommuner. Der er noget kemi. Der er folk, der har gjort det godt som borgmestre. Der er 100 årsager til, at det har været, som det er.



/ritzau/