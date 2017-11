Relateret indhold Artikler

Hver en stemme tæller ved kommunalvalget. Det blev klart for to Venstre-politikere, der fik præcis lige mange stemmer ved kommunalvalget, og derfor måtte kampen om deres plads i byrådet i Kolding afgøres ved lodtrækning.



Det skriver JydskeVestkysten.



Begge kandidater fik 332 stemmer, og de lå dermed begge til at få Venstres 13. post i byrådet i Kolding, men da kun én kan få pladsen, måtte borgmester Jørn Pedersen (V) trække lod om pladsen.



Spændingen af lodtrækningen blev udløst klokken 12, hvor Eea Vestergaard fik pladsen foran partikollegaen Simon Rømer.



Eea Vestergaard fortæller efter lodtrækningen, at hun er glad og lettet.



- Vi var fem kandidater, der lå næsten side om side, og Simon og jeg endte så på samme antal personlige stemmer. Jeg ville have ønsket det anderledes, men er selvfølgelig glad, siger hun til DR.



Søren Rømer er ikke helt ude af lokalpolitik, blot fordi han har tabt pladsen. En af de andre byrådsmedlemmer for Venstre skal nemlig på barsel, og derfor kan han komme ind som suppleant.



- Nu er det ovre, og uanset udfaldet så er det en forløsning, siger han til DR.



Der er tidligere trukket lod om politiske pladser i Kolding.



Ifølge JydskeVestkysten fortalte Jørn Pedersen i forbindelse med onsdagens lodtrækning, at der eksempelvis tidligere er trukket lod mellem de to DF-politikere Søren Rasmussen og Molle Lykke Nielsen.



Den lodtrækning vandt Søren Rasmussen.



Tilbage i 1954 var dog en endnu mere spektakulær lodtrækning. Her var det Ida Jørgensen (R), som ikke ville tage stilling mellem byrådets lige store fløje, og derfor kunne man ikke finde en borgmester med flertal.



Derfor blev borgmesterposten afgjort ved en lodtrækning, som den konservative Peter Beirholm vandt foran socialdemokraten Søren M. Jensen.



/ritzau/