Løkkegaard blev valgt ind: Men overvejede at trække sig

Kort efter Morten Løkkegaard (V) blev valgt ind i byrådet i Gentofte, overvejede han på valgnatten at trække sig på grund af den store arbejdsbyrde.



Han er også medlem af EU-Parlamentet, og partiets spidskandidat blev ikke valgt ind i byrådet, så han var den eneste, der blev valgt, da partiet mistede et mandat.



Men dagen efter har han ombestemt sig.



- Selvfølgelig skal jeg gøre det, vælgerne har bedt mig om, men jeg er stillet op i den tro, at vi ville blive mindst to måske endda tre, så jeg er selvfølgelig lidt chokeret over, at spidskandidaten ikke blev valgt ind, siger han til Altinget.



Med 721 personlige stemmer får han Venstres eneste plads i kommunalbestyrelsen i Gentofte, hvor Hans Toft og Konservative bevarer og udbygger magten.



Partiet mister det ene af to mandater. Dermed bliver der ikke plads til spidskandidat Louise Feilberg (V).



Tirsdag aften gav Morten Løkkegaard ellers over for TV2 Lorry udtryk for, at han ville overveje at trække sig og overlade posten til spidskandidaten.



