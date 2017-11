Partier kræver fintælling efter valggyser på Frederiksberg

Flere partier kræver en fintælling af stemmerne i Frederiksberg Kommune. Det sker, efter at den konservative borgmester, Jørgen Glenthøj, allerede har glædet sig over valgsejren."Det tætte valgresultat betyder for partierne i den grønne koalition (S, R, Ø, F, Å), at der er behov for at foretage en fintælling af stemmerne," skriver SF's spidskandidat, Balder Andersen, på Facebook.Op til valget har der været stor spænding om, hvorvidt det ville lykkes for de borgerlige at fastholde flertallet.Tidligere i år meddelte De Radikale således, at man ikke længere ville støtte den borgerlige fløj, men i stedet ville søge en konstituering med partierne til venstre for midten.Det bragte borgmesterposten i fare for Jørgen Glenthøj. Men på valgnatten så det ud til, at han fik lov til at fortsætte 108 års politisk tradition på Frederiksberg Rådhus.Den borgerlige blok opnåede marginalt flere stemmer end de øvrige partier.Blå blok høstede 49,7 procent af stemmerne mod rød bloks 49,5 procent.Forskellen på de to blokke var reelt ikke meget mere end et par hundrede stemmer."Selv hvis resultatet holder stik, så De Konservative genvinder borgmesterposten med under 200 stemmer, er det en klar besked fra Frederiksbergs borgere om, at man ønsker et opgør med blokpolitikken," skriver Balder Andersen.Kravet om en fintælling støttes af Socialdemokratiet, De Radikale og Enhedslisten./ritzau/