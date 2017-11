Amerikanske krav blokerer for nordamerikansk handelsaftale

USA, Mexico og Canada har ikke fået løst nogen knudepunkter i forhandlingerne om en ny, nordamerikansk handelsaftale med navnet Nafta.



De tre nationer har givet hinanden håndslag på, at forhandlingerne fortsætter til marts.



Men uenighederne er store. Især USA stiller krav, som bliver svære at løse, inden Mexicos præsidentvalgkamp begynder i foråret.



Mexico og Canada vil ikke give sig på USA's krav om, at 85 pct. af biler skal have nordamerikansk indhold. I dag er tallet 62,5 pct.. Desuden ønsker USA, at 50 pct. af indholdet i biler skal være fra USA.



De tre lande udsendte efter forhandlingerne en fælles pressemeddelelse, hvor det fremgik, at man er enige om at forhandle videre "så snart som muligt".



Men kort efter anlagde Robert Lighthizer, en amerikansk repræsentant ved forhandlingerne, en anden tone.



"Mens vi har gjort fremskridt på nogle af vores forsøg på at modernisere Nafta, forbliver jeg bekymret for, at vi ikke gør store fremskridt," siger han i en pressemeddelelse.



"Indtil videre har vi ikke set noget bevis på, at Canada eller Mexico er villig til seriøst at indgå på vilkår, der kan lede til en aftale med en bedre balance," siger Lighthizer.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, har forlangt aftalen mellem USA, Canada og Mexico genforhandlet.



Han har også sagt, at hvis der ikke kan laves en ny Nafta-aftale, så begraves den eksisterende.



Den nuværende aftale er fra 1994, men Trump mener, at den er uretfærdig over for USA.



