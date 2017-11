Søvndal raser: SF sat uden for indflydelse i Region Syd

SF's Villy Søvndal føler sig kørt ud på et sidespor i forhandlingerne om det kommende regionsråd i Region Syddanmark."Ja, jeg føler mig dårligt behandlet. Det er simpelthen børnehavemanér at lukke nogen udenfor på den måde. Det er så tydeligt et tegn på magtfuldkommenhed, som det kan være," siger Villy Søvndal til DR Fyn.Den tidligere udenrigsminister var kørt i stilling som SF's spidskandidat til posten som regionsformand.Partiet fik et godt valg og erobrede med 13,7 pct. af stemmerne seks mandater i regionsrådet.Alligevel blev SF ikke inviteret med i forhandlingerne om regionsrådets sammensætning.Venstre har i stedet dannet en bred konstituering med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Enhedslisten har også tilsluttet sig aftalen.Konstitueringen betyder, at den hidtidige regionsrådsformand, Stephanie Lose, fortsætter på posten.Stephanie Lose siger til DR Fyn, at SF betaler prisen for vedvarende kritik af partiet."Det er klart, at når man i tre måneder har hørt på, at mit parti Venstre skulle være præget af magtfuldkommenhed, mangel på vilje til at rydde op, kammerateri og vennetjenester, så har det konsekvenser," siger hun.Poul-Erik Svendsen (S) fortsætter som 1. næstformand, mens Thies Mathiasen (DF) fortsætter som 2. næstformand i regionsrådet./ritzau/